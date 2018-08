Meteo: aumento dell'instabilità sulla Liguria

Si indebolisce l'anticiclone sulla Liguria e nelle prossime ore lascerà spazio a una piccola perturbazione atlantica. Temperature generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Nel fine settimana il cielo potrebbe non essere terso per via di passaggi di nubi.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 30 agosto 2018

Nelle ore pomeridiane residua instabilità con possibili isolati rovesci o temporali di intensità debole o al più moderata sui rilievi.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 31 agosto 2018

La discesa di un fronte dalle Alpi determina marcato aumento dell'instabilità. Al mattino possibili rovesci/temporali fino a moderati, che tenderanno a divenire più intensi nel pomeriggio. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati a opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. In serata rinforzi dei venti da nord su genovese e sui capi esposti dell'imperiese.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 1 settembre 2018

Permane residua instabilità, più marcata sul centro-levante della regione dove si prefigura una bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Residua instabilità pomeridiana sui rilievi dell'imperiese con fenomeni deboli o al più moderati. Fino al mattino venti forti da nord sul genovese.