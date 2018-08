Reclutavano mercenari da spedire in Ucraina, indagini partite da skinhead liguri

I carabinieri del Ros stanno eseguendo a Milano, Parma e Avellino sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei reati di reclutamento di mercenari filorussi e combattimento dietro corrispettivo in un conflitto armato in Ucraina.

I militari hanno scoperto l'organizzazione nel corso di accertamenti sugli skinhead liguri. In totale la Procura di Genova ha indagato 15 persone. Queste si occupavano di trovare mercenari da schierare al fianco dei combattenti separatisti filorussi nella regione del bacino del Donec, fiume affluente del Don.

La regione dal marzo 2014 si è separata dall'Ucraina, ma senza essere riconosciuta dal governo centrale, ed è tutt'ora teatro di violenti scontri.