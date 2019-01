Mercenari per la guerra in Ucraina, chiesto il processo per 3 arrestati

Il pubblico ministero Federico Manotti ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 dei 6 uomini arrestati lo scorso agosto con l’accusa di far parte di un giro di reclutamento e addestramento di milizie per il conflitto del Donbass, bacino dell’Ucraina orientale in cui da anni si combatte una cruenta guerra civile.

Il rinvio a giudizio è stato chiesto per Antonio Cataldo, ex soldato originario di Nola, in Campania, nel 2011 arrestato a Tripoli durante il conflitto in Libia e successivamente liberato; per Olsi Krutani, cittadino albanese residente nel milanese, presunto ex ufficiale delle Aviotruppe russe, operatore informatico e istruttore di arti marziali; e per Vladimir “Parma” Verbitchii, moldavo residente proprio nel capoluogo emiliano.

Proseguono invece le indagini su Andrea Palmeri, capo ultrà della Lucchese ritenuto uno dei leader dell'organizzazione; su Gabriele Carugati, ex addetto alla sicurezza di un centro commerciale lombardo e figlio di una delle storiche dirigenti della Lega di Varese; e su Massimiliano Cavalleri, detto “Spartacus”, bresciano, ex militare dell’Esercito Italiano durante un periodo di ferma volontaria e già combattente in Bosnia nel 2001.

Le accuse al momento sono di arruolamento o armamenti non autorizzati al servizio di uno Stato estero, in riferimento alla decisione di combattere, sotto commento, al fianco dei ribelli filorussi del Donbass, in rivolta contro il governo ucraino. L’inchiesta, condotta dai Ros, era partita all’interno di ambienti antagonisti della Liguria, in particolare dello spezzino, dove nel maggio 2016 due minorenni erano stati fermati per avere tracciato sui muri alcune scritte inneggianti al nazismo.