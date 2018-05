Mercatone Uno in sciopero: «Due terzi dei lavoratori lasciati a casa»

Sciopero e presidio questa mattina, lunedì 28 maggio 2018, al Mercatone Uno di Rivarolo. Il punto vendita è stato infatti ceduto alla società Cosmo Spa attraverso il marchio Globo e gran parte dei lavoratori rischia di perdere il posto.

«Due terzi dei lavoratori lasciati a casa»

Filcams Cgil, in una nota, ha spiegato: «Altri posti di lavoro e professionalità che rischiano di perdersi in quello che rappresenta l'ennesimo schiaffo alla città. Le condizioni aziendali sono pesantissime e hanno come minimo comune denominatore le solite e inaccettabili espressioni: flessibilità, razionalizzazione, ottimizzazione. Lavoratori compressi in part-time non scelti, e due terzi a casa. Non staremo a guardare».