Mercatone Uno, nono giorno di sciopero e incontro in Regione

Non si ferma la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici del Mercatone Uno che in seguito all'acquisto da parte di Globo, vedono la minaccia del taglio di 25 posti su 44. Nel pomeriggio di martedì 5 giugno una delegazione dei dipendenti di Rivarolo è attesa in Regione per una conferenza con i capigruppo di opposizione e maggioranza e per chiedere una presa di posizione della giunta sull vertenza.

Intanto i lavoratori hanno deciso di proseguire con lo sciopero, che è arrivato al nono giorno, e il presidio davanti al punto vendita resterà fino a lunedì 11 giugno, data prevista per la chiusura.

«Nel frattempo a Bologna venerdì si è tenuto il primo incontro sindacale nazionale con i due possibili acquirenti di alcuni dei Punti Vendita Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria – fa sapere la Filcams Cgil in una nota – Per quanto riguarda il confronto con Cosmo Globo, unico interlocutore interessato all’acquisizione del Punto Vendita di Genova, la richiesta lanciata unitariamente dalle tre sigle sindacali è stata quella di risposte occupazionali a tutti i lavoratori, nessuno escluso».

I prossimi incontri nazionali sono stati fissati per il 22 e 28 giugno.