Quale futuro per l'ex mercato del pesce? Spunta l'ipotesi ristorante

Quale futuro per l'ex mercato del pesce di piazza Cavour? Le tante ipotesi ventilate nei mesi scorsi, dai supermercati al museo di auto d'epoca, sembrano tramontate. Sembra invece più concreto l'interesse dell'ex presidente dell'Inter (tra il 1984 e il 1995 prima dell'era Moratti) Ernesto Pellegrini, con alcuni rappresentanti del gruppo attivo nel settore delle mense e del catering che avrebbero effettuato alcuni sopralluoghi per valutare la possibilità di trasformare la struttura in un ristorante con annessi spazi per la vendita di prodotti alimentari.

L'ex mercato del pesce è ormai inutilizzato da due anni dopo lo spostamento in Valbisagno, ma si tratta di un edificio vincolato per il suo valore artistico (è stato costruito negli anni '30) che il Comune non metterebbe in vendita, ma affiderebbe in concessione. Per la trasformazione in un ristorante servirebbe, comunque, un cambio di destinazione d'uso.