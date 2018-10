Moschea nell'ex mercato del pesce, la Lega dice no

Si torna a parlare di moschea a Genova e tra le nuove opzioni che la comunità islamica starebbe prendendo in considerazione sembra esserci l'ex mercato del pesce, ancora alla ricerca di un futuro dopo la messa in vendita da parte del Comune.

Un'ipotesi che non piace ai consiglieri comunali della Lega che hanno emesso un comunicato attraverso il quale hanno detto no alla moschea, in nessun luogo di Genova: «A Genova non ci sarà nessuna moschea - hanno scritto - , né all'ex mercato del pesce, né in nessun altro luogo della città. Per l'ex mercato del pesce la Lega ha proposte atte alla valorizzazione dell'immobile che deve essere al servizio del commercio, del turismo e dei cittadini. E non certamente per trasformarlo in luogo di culto con finanziamenti di dubbia provenienza. Dopo aver combattuto contro le ipotesi delle giunte precedenti tra Lagaccio e Coronata rimaniamo fermi sulla nostra posizione e sarà cosi domani e sempre».