Il nuovo Mercato del Carmine è pronto: inaugurazione il 10 dicembre

A meno di un anno dalla chiusura, il Mercato del Carmine riapre in veste rinnovata. La Porca Vacca Srl, cui il Comune, in accordo con il Consorzio detentore dell’appalto valido sino al 2023 ha assegnato la gestione della struttura, ha terminato i lavori iniziati in estate, e mercoledì 10 dicembre il nuovo mercato inaugurerà ufficialmente alla presenza delle autorità, tra cui anche il sindaco Marco Bucci.

Il nuovo assetto del mercato, chiuso a dicembre 2018 per gli eccessivi costi di gestione, è firmato da Luca Garbarino, amministratore delegato di Dalf Carni, e prevede quattro corner dedicati allo street food e un bar, e dà lavoro a circa 20 persone.

La formula comprende un angolo in cui assaggiare pasta e uno riservato alla pizza, un altro che serve taglieri di salumi e formaggi e calici di vino e uno in cui è protagonista la carne, dalle grigliate agli hamburger. Un’assegnazione concordata con il consorzio di Gian Battista Costa e Adriano Anselmi, che nel 2012 ha vinto il bando di durata decennale per la gestione del mercato, che convince parecchio il Comune, soprattutto dal punto di vista commerciale ed economico, ma un po’ meno i residenti.

Per l’associazione CarMine, nata proprio per valorizzare culturalmente e socialmente il quartiere, il mercato avrebbe dovuto infatti tornare agli abitanti e svolgere un’azione di presidio territoriale e di aggregazione: «Ci sembra un progetto molto commerciale, che non investe sul tessuto sociale del quartiere - aveva detto proprio a GenovaToday Marta Nadile, presidente dell’associazione - Abbiamo perso un uso mercatale, che per noi era importante, e nonostante una convenzione firmata dal consorzio, che prevedeva anche un lavoro socio-culturale, ci sembra che il futuro gestore non l’abbia preso in considerazione».

Il Comune ha già ricevuto il documento in cui i residenti hanno inserito una serie di proposte per collaborare sia con l’amministrazione sia con i gestori del mercato: banco di prova saranno con tutta probabilità le feste natalizie, in cui sarà possibile vedere il modo in cui il nuovo mercato si integra con il quartiere.