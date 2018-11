I mercatini di Natale di Brignole traslocano in piazza della Vittoria

A nulla è servita la protesta in consiglio comunale: l’ormai tradizionale mercatino di Natale dei giardini di Brignole,si sposterà dal 2018 in piazza della Vittoria, dall’altra parte della strada, per lasciare lo spazio davanti alla stazione libero e a disposizione dei mezzi pubblici.

La conferma è arrivata durante la seduta di martedì a Tursi, durante la quale gli ambulanti hanno preso posto sul spalti della Sala Rossa chiedendo di parlare con il sindaco Marco Bucci per scongiurare il trasferimento: anche se di poche centinaia di metri, per i commercianti il rischio è che lo spostamento da un luogo di passaggio come i giardini di Brignole comporti una diminuzione degli affari.

Tentativo vano: sia Bucci sia la sua giunta sono stati irremovibili, e le 130 bancarelle che hanno già prenotato il posto per Natale 2018 dovranno lasciare lo spiazzo su cui veniva solitamente installata la tensostruttura libero e a disposizione del Comune, per ragioni di sicurezza e per consentire ai mezzi pubblici - in particolare Atp - di gestire i flussi appesantiti dal crollo del ponte Morandi.

In difesa dei commercianti della Fiera di Natale - che lo scorso anno era stata inaugurata anche con un nuovo “giardino di luci” proprio in un’ottica di riqualificazione dei giardini davanti a Brignole - si è schierato il Pd, che ha chiesto spiegazioni anche in commissione sulla decisione improvvisa della giunta.

«Dopo le rassicurazioni fornite ai commercianti lo scorso luglio, il Comune ha fatto un’improvvisa marcia indietro e ha negato lo spazio dei giardini di Brignole per i tradizionali mercatini», ha sottolineato il consigliere Pd Alessandro Terrile, che si è detto «stupito che una decisione del genere, invece che frutto di una pianificazione e di un confronto con i commercianti che da tempo hanno prenotato gli spazi, sia stata presa senza alcuna condivisione a ridosso dell'apertura della Fiera. Il rischio, oggi, è che la fiera si sposti con molte defezioni».