Mercatino abusivo nei vicoli, la merce sequestrata sparisce per due volte

Il personale della pattuglia antidegrado del reparto Sicurezza Urbana, insieme ai colleghi del nucleo Centro Storico, è dovuto intervenire a più riprese per disperdere il mercatino abusivo di cose usate alle spalle di via del Campo.

Ogni volta la merce è stata sequestrata e per due volte è stata recuperata dai venditori nell'ecopunto in cui era stata conferita dagli agenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla luce del fatto che alcuni venditori sono residenti regolarmente in zona, e per questo sono in possesso della tessera che dà l'accesso allo spazio Amiu dove hanno recuperato il materiale sequestrato, il personale della polizia locale ha dovuto chiedere l'intervento sul posto di un mezzo Amiu per smaltire direttamente una notevole quantità di oggetti per evitare che i venditori li prelevassero nuovamente dall'ecopunto.