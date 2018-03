Mense scolastiche, cuoche in rivolta a Palazzo Tursi

Protestano sotto Palazzo Tursi i lavoratori e le lavoratrici delle mense scolastiche, preoccupati per alcuni aspetti e per le ricadute occupazionali del nuovo capitolato di appalto per la ristorazione scolastica. La protesta è stata organizzata da Filcams Cgil con l'obiettivo di incontrare il sindaco Bucci e gli assessori Fassio e Piciocchi. Incontro che, secondo le ultime notizie, dovrebbe arrivare in tarda mattinata.

Le richieste dei lavoratori

Simona Nieddu di Filcams Cgil ha infatti spiegato: «Siamo qui per incontrare l'assessore in merito alla richiesta di modifica che abbiamo fatto al capitolato di appalto e soprattutto al bando di gara. Ci è stato confermato l'incontro con l'assessore dopo la conferenza stampa alle 11.20. Cosa chiediamo? Che sul bando di gara sulla clausola sociale venga richiamato il riferimento al capitolato che rappresenta una tutela stringente per l'occupazione dei lavoratori in sede di cambio di appalto. Chediamo penali più articolate e declinate in base all'infrazione che l'azienda può fare in merito al pagamento delle retribuzioni o del Tfr prché così come è scritto non viene articolato come queste sanzioni verranno applicate e soprattutto gli importi ci sembrano insufficienti. Chiediamo infine, per quello che riguarda gi autisti di eliminare quel riferimento alla loro assunione che, così come è scritto, per noi non vuole dire nulla»

Le parole dell'assessore Piciocchi

Sul tema è intervenuto anche l'assessore al bilancio e al patrimonio Pietro Piciocchi che ha spiegato: «Lavoriamo sulla clausola sociale, i passaggi da un’azienda all’altra sono delicati. Ci sono alcuni limiti di carattere normativo sulle clausole sociali, ma stiamo lavorando affinché vengano attribuiti punteggi più alti ai soggetti che aderiscono al bando e si impegnano ad assumere il personale già in servizio».