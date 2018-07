Ristorazione scolastica, cambiano le modalità di pagamento

La Giunta comunale, nella seduta di giovedì 12 luglio 2018, ha approvato le linee di indirizzo sulle tariffe del servizio di ristorazione scolastica di cui fruiscono quasi quarantamila bambini.

Le tariffe restano invariate nel loro ammontare e sono confermate le attuali sei rate per il pagamento. Cambiano le modalità di riscossione perché i bollettini saranno anticipati all'inizio di ogni bimestre e il conguaglio in funzione dei pasti consumati sarà effettuato a valere sulla rata successiva. È stato anche dato il via libera all'informatizzazione del sistema di rilevazione delle presenze e all'incentivazione dei mezzi telematici di pagamento.

La Giunta ha anche chiesto agli uffici di valutare la possibilità di introdurre il cosiddetto 'fattore famiglia' nel calcolo dell'Isee al fine di agevolare, a parità di situazione reddituale, i nuclei con maggiori carichi familiari per presenza di minori disabili o di un maggiore numero di figli.