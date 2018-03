Polemica mense scolastiche, comitati al lavoro per la modifica del bando

Da un lato la Rete Commissioni Mensa che invita alla calma e all’azione congiunta, dall’altro il Coordinamento Genitori di Genova, che decide di sfilarsi a sorpresa dalla protesta. In mezzo il Comune, rappresentante dagli assessori Francesca Fassio e Pietro Piciocchi, che sottolineano che «compete all’amministrazione e non ai vostri Comitati valutare la sussistenza dei presupposti di legge per l’eventuale introduzione di modifiche al bando di gara ed il conseguente slittamento del termine di presentazione delle offerte».

Il Coordinamento Genitori si sfila: «Bando già aperto, inutile inviare proposte»

Non si placa, insomma, la polemica legata alla pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione dell’appalto sui servizi di ristorazione scolastica, e nella giornata in cui i genitori dovrebbero consegnare proprio alla giunta comunale modifiche e appunti al regolamento per confrontarsi con gli assessori competenti e adattarlo maggiormente alle loro esigenze, e a quello dei bambini, il fronte dei genitori si divide.

In una lettera inviata a Tursi nel pomeriggio di mercoledì, infatti, il Coordinamento Genitori ha annunciato l’intenzione di rinunciare a inviare proposte alla luce dell’impossibilità «di apportare variazioni a una procedura già aperta. I portavoce della nostra associazione, e quelli di altre rappresentanze dell’utenza, anche in occasione dell’incontro in consiglio comunale hanno già fornito parecchie informazioni sufficienti ad avviare una procedura di revisione in autotutela o comunque a consentire un qualche intervento, come confermato anche dal sindaco Bucci - si legge nella lettera - Vista la rapida, e per noi imprevedibile, evoluzione degli eventi, riteniamo al momento non indispensabile l’invio delle ulteriori osservazioni richieste per giovedì».

La Rete Commissioni Mensa: «Andiamo avanti insieme»

Da parte della Rete Commissioni Mensa e dall’associazione Comitati della Valbisagno, invece, resta il proposito di inviare entro fine giornata le proposte di modifica, in modo da avere come promesso il riscontro da parte del Comune lunedì 26 marzo: «Abbiamo tutti consapevolezza che intervenire su un bando in corso è estremamente problematico, anche se non impossibile. Come ha detto Bucci: "Possiamo fare tutto", se vogliamo, aggiungiamo noi - fanno sapere dalla Rete - Faremo comunque le nostre proposte sintetiche, un documento breve con pochi punti, sicuramente non in antagonismo con altre richieste di cittadini o comitati».

Fassio e Piciocchi, dal canto loro, sembrano non avere apprezzato la scelta di sfilarsi dalla trattativa presa dal Coordinamento Genitori: «Riteniamo indebita ogni interferenza da parte vostra, avendo a disposizione all’interno del Comune tutte le competenze e gli strumenti per assumere le più opportune determinazioni - scrivono gli assessori -In occasione dell’incontro del 19 marzo avevamo convenuto in un clima costruttivo che i Comitati mense avrebbero trasmesso all’amministrazione un documento unitario contenente il loro contributo congiunto per l’introduzione di eventuali modifiche del bando, ove ritenute ragionevoli e concretamente realizzabili; non comprendiamo la motivazione per cui tale volontà sia ora venuta meno da parte vostra».

Fassio e Piciocchi: «Atteggiamento di pregiudiziale»

Gli assessori puntano il dito contro «un atteggiamento di pregiudiziale opposizione a qualunque scelta che il Comune assumerà», e invitano il Coordinamento a «non auto-attribuirsi un ruolo di rappresentanza generalizzata di tutta la cittadinanza genovese, in quanto i giudizi da voi espressi, così come i contributi da voi forniti, riflettono esclusivamente il pensiero degli aderenti ai vostri Comitati, pensiero e contributi che, ribadiamo ancora una volta, rispettiamo e siamo disponibili a raccogliere».