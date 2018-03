Mense scolastiche: fumata "grigia" dopo l'incontro con i genitori in Comune

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sul nuovo appalto per le mense scolastiche cittadine, il Comune tende un ramoscello d’ulivo ai genitori che fanno parte della Rete Commissioni Mensa, scesi sul piede di guerra dopo la pubblicazione di un bando cui non hanno partecipato e che, stando a quanto denunciato, non ha tenuto conto dei loro suggerimenti.

In mattinata gli assessori comunali all’Istruzione e al Bilancio, Francesca Fassio e Pietro Piciocchi, hanno ricevuto i rappresentanti del coordinamento Genitori-Scuole di Genova, della Rete Mense e del comitato Genitori Valbisagno (che si è costituito proprio in questi giorni) per parlare della gara per l’appalto che assegnerà il servizio di ristorazione scolastica.

«Pur ritenendo di avere lavorato in modo migliorativo rispetto alle precedenti linee, l’amministrazione comunale, in un’ottica di coinvolgimento delle associazioni che rappresentano l’utenza, ha ritenuto di aprire un’ulteriore finestra di dialogo», ha fatto sapere il Comune in una nota, spiegando che Fassio e Piciocchi (coinvolto anche alla luce delle variazioni di costo tra i 6 lotti di assegnazione in cui è divisa la città) hanno chiesto ai rappresentanti dei genitori un documento in cui proporre modifiche e suggerimenti: «All’inizio della prossima settimana - ha dichiarato l’assessore Fassio - abbiamo fissato un nuovo appuntamento per valutare insieme il documento. Naturalmente, tenuto conto della normativa, resta compito istituzionale del Comune definire le nuove linee in tempi utili all’erogazione del servizio nel prossimo anno scolastico».

Un incontro che non ha soddisfatto i rappresentanti della Rete Commissioni Mensa (che, lo ricordiamo, raccoglie molti genitori che hanno volontariamente deciso di ricoprire il ruolo di commissari nelle mense scolastiche della città per vigilare su cosa viene messo nel piatto degli alunni), che per martedì ha convocato una mobilitazione dei genitori a Tursi, in occasione del consiglio Comunale: a margine dell’incontro i portavoce dell’associazione hanno reso noto che il regolamento per le commissioni mensa, redatto al tavolo comunale dai genitori, è stato “respinto integralmente”, e che restano fuori dal capitolo pasta e formaggi italiani, mentre “resta il pesce cinese”.

La Rete non rinuncia neppure all’ipotesi sospensione del nuovo bando, a patto però che venga approvata dal sindaco Bucci e che vengano presentate versioni alternative entro 72 ore. Nel frattempo, come detto, l’appuntamento per i genitori è alle 14.30 di martedì a Palazzo Tursi.