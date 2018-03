Mense, i genitori consegnano le modifiche al bando: verdetto lunedì

Maggiore attenzione alla qualità delle materie prime e a quella del servizio, più fiducia nei controlli dei genitori, riduzione del tempo massimo di distanza dei centri cottura dalle scuole e veto al subappalto: sono queste le principali richieste contenuto nel documento con cui la Rete Commissioni Mensa e il Comitato Genitori Bassa Vlabisagno hanno chiesto modifiche al capitolato del bando di assegnazione del servizio di ristorazione scolastica.

Il documento è stata consegnato nella serata di giovedì agli assessori comunali Fassio e Piciocchi, così come da accordi presi in consiglio Comunale, dove i genitori appartenenti ai vari comitati e associazioni erano arrivati in massa per chiedere la sospensiva del bando. Parere negativo da parte del sindaco Bucci e della giunta, che hanno però proposto un compromesso chiedendo ai genitori di raccogliere ed elencare tutte le modifiche in modo da sottoporle al vaglio dei due assessori predisposti, quello alla Scuola e quello allo Sviluppo Economico.

Le proposte verranno esaminate oggi, e il verdetto verrà espresso entro lunedì. Da parte di Fassio e Piciocchi, comunque, è già arrivato l’avvertimento: pur disponibili all’ascolto, hanno ricordato che «compete all’amministrazione e non ai vostri comitati valutare la sussistenza dei presupposti di legge per l’eventuale introduzione di modifiche al bando di gara ed il conseguente slittamento del termine di presentazione delle offerte».