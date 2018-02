Meningococco, cinquantenne muore al San Martino

Un cinquantenne genovese è morto all'ospedale San Martino per uno choc settico, causato da un'infezione causata dal meningococco, il batterio che provoca la meningite. Dal nosocomio fanno sapere che non si tratta di meningite, ma il paziente era allo stadio prima, e per questo non è stata disposta alcuna profilassi per i familiari della vittima.

Secondo l'Asl 3 genovese invece, trattandosi di meningococco, sono stati attivati tutti i protocolli del caso e disposta la profilassi per tutti coloro che sono venuti a contatto con la vittima nelle ore antecedenti il decesso.

Il cinquantenne, Riccardo Condurso, residente a Marassi, è giunto lunedì all'ospedale in condizioni gravissime ed era affetto da leucemia. Nel corso della notte successiva è sopraggiunto il decesso.