Meningite, morto il 66enne ricoverato a Lavagna

Non ce l’ha fatta l’uomo di 66 anni ricoverato nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale di Lavagna per una meningite da meningococco: già provato da una malattia ematica, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è morto giovedì mattina nel reparto Rianimazione della struttura del Tigullio, dove era stato ricoverato in isolamento.

L’uomo, un imprenditore edile residente a Rapallo, era arrivato in ospedale in condizioni molto gravi, l’organismo già debilitato provato dall’infezione. I medici non hanno potuto fare altro che cercare di stabilizzarlo per un eventuale trasferimento al San Martino, ma il quadro clinico è rapidamente degenerato sino al tragico epilogo.

L'Asl 4 ha già sottoposto a profilassi i familiari e le persone che sono state a stretto contatto con lui negli ultimi 7 giorni, compreso il personale sanitario. Lo scorso aprile il meningococco aveva fatto un'altra vittima, una donna di 36 anni residente a Masone morta all'ospedale di Voltri che ha lasciato il compagno e un bimbo di 3 anni.