Meningite, morta la donna ricoverata al Galliera

Non ce l'ha fatta la 54enne ricoverata da venerdì all'ospedale Galliera perché colpita da meningite da meningococco.

La donna, originaria dell'Ecuador, è arrivata in ospedale già in coma ed è morta nel primo pomeriggio di lunedì nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Carignano: troppo gravi le sue condizioni, tanto che dal momento dell'arrivo in pronto soccorso, venerdì in tarda serata, al decesso non ha mai ripreso conoscenza.

La diagnosi di meningococco di tipo C era arrivata poco dopo l'ingresso in pronto soccorso, ed era stato immediatamente disposto il ricovero in Rianimazione. La donna era stata intubata e sedata ed era stata avviata la terapia, che non ha purtroppo sortito l'effetto sperato.

La direzione ospedaliera ha già comunicato alla Asl e alle autorità il decesso. Già avviata la profilassi antibiotica per i familiari, i contatti stretti e in generale per le persone che sono entrate in contatto con lei recentemente.