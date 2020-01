Meningite: il bambino grave al Gaslini è di tipo C

La direzione sanitaria del Gaslini informa che per il bambino di 11 anni ricoverato in terapia intensiva per meningoencefalite permangono le condizioni di criticità e la prognosi resta riservata. Il bambino è comunque attualmente stabile.

Il meningococco responsabile dell'infezione è risultato essere di tipo C, quindi di tipo diverso dall'altro caso ricoverato negli stessi giorni presso l'Istituto.

Il piccolo di 5 anni, ancora ricoverato in Medicina d'urgenza, aveva contratto il meningococco di tipo Y, ed è attualmente fuori pericolo di vita.