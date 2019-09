Spacciano droga nei vicoli, tre arresti

Nel corso della giornata di venerdì 20 settembre 2019 i carabinieri della stazione della Maddalena e poi i colleghi del Nucleo Operativo della compagnia del Centro hanno arrestato due spacciatori.

Il primo è stato fermato in vico delle Mele. Si tratta di un cittadino del Gambia di 20 anni, gravato di pregiudizi di polizia, che in cambio di una modica somma di denaro ha ceduto alcuni grammi di hashish a una 40enne genovese. Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso di 2 grammi circa della stessa sostanza.

In serata, in via di Prè, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno sorpreso due stranieri mentre cedevano una dose di cocaina in cambio di 20 euro a un genovese di 57 anni. Gli spacciatori, un cittadino 22enne del Mali gravato di pregiudizi di polizia e un senegalese, che ha dichiarato di essere minorenne, ma dopo gli accertamenti è risultato essere maggiorenne.

Perquisiti, sono stato trovati in possesso di 85 euro e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e uso personale. Gli acquirenti saranno segnalati alla prefettura quali assuntori. Droghe e denaro sequestrati. In mattinata sono stati tutti processati con rito direttissimo.