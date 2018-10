Cede la collina sopra Voltri, franano alberi e pietre in strada

Disagi al traffico lunedì sera in via Ovada, a Mele, per una frana che ha invaso la carreggiata costringendo vigili del fuoco e Municipale a fermare il traffico per qualche ora.

Il cedimento si è verificato poco prima dell’incrocio con via Acquasanta: parte della collina soprastante ha ceduto, scaricando terra, pietre e persino alcuni alberi su via Ovada e bloccando la circolazione.

Sul posto, come detto, vigili del fuoco e Municipale per rimuovere i detriti e regolare il traffico. Le squadre intervenute hanno chiesto l’intervento degli Uffici di Pubblica Incolumità per monitorare il fronte franoso, ritenuto a rischio di ulteriore cedimento.