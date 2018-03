Lavoratori Mediaworld, sciopero e presidio davanti alla Fiumara

I lavoratori Mediaworld incrociano le braccia sabato 3 marzo per protestare contro la situazione di incertezza che vivono ormai da 3 anni e la mancanza di prospettive concrete per il futuro.

Le segreterie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato per sabato uno sciopero con presidio alla Fiumara (ingresso lato Coop), che andrà avanti dalle 10 alle 17.

«Sono tre anni che lavoratrici e lavoratori stanno facendo sacrifici con contratti di solidarietà e trasferimenti volontari, il tutto per consentire all’azienda di avviare un processo di ristrutturazione che anziché pesare sui dipendenti con licenziamenti e trasferimenti forzosi, consentisse di investire risorse per migliorare il servizio ai clienti - fanno sapere i sindacati in una nota - Tagliare il personale ha avuto la conseguenza di allontanare clienti, così come le politiche aziendali poco lungimiranti su telefonia o vendita online.

Sciopero, dunque, per un’intera giornata, «contro gli errori del gruppo dirigente che non possono essere pagati da lavoratrici e lavoratori».