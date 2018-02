Shopping "hi-tech" senza pagare, denunciati due studenti

Sono entrata nel punto vendita MediaWorld della Fiumara con l’intenzione di fare shopping, ma quando è arrivato il momento di uscire si sono “dimenticati” di pagare.

Protagonisti dell’episodio due studenti spagnoli di 22 anni, un ragazzo e una ragazza, fermati dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena che si trovava in zona per alcun controlli.

Perquisiti, i due ragazzi sono stati trovati in possesso id merce per un valore totale di circa 450 euro, tutta presa dagli scaffali: entrambi incensurati, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. La merce è invece stata restituita al unto vendita.