Rubano alla Fiumara, lei si dilegua e lui finisce in manette

Si è presentato presso il negozio Mediaworld della Fiumara in compagnia di una donna e fin da subito i due hanno destato l'attenzione di un vigilante, che non li ha mai persi di vista. Poco dopo infatti i due hanno tentato di commettere un furto.

Protagonisti della vicenda una donna e un uomo di 38 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di venerdì 25 gennaio 2019. I due hanno prelevato dagli scaffali quattro giochi da console e un dvd, ne hanno rotto le confezioni e staccato i dispositivi antitaccheggio, ma, superate le barriere delle casse senza pagare, sono stati fermati dal vigilante.

Una volta informati dell'imminente arrivo della polizia, la donna si è dileguata e lo stesso avrebbe fatto l'uomo, se non fosse stato fermato dagli agenti intervenuti in pochissimi minuti. Questa mattina il 38enne è comparso in tribunale per la direttissima.