Maturità 2018, le tracce della prima prova

Maturità 2018 al via. Terminata la fatidica "notte prima degli esami" è tempo di prima prova per gli studenti genovesi e quelli di tutta Italia, 509.307 in totale. Alle 8.30 di oggi, mercoledì 20 giugno 2018 ha infatti preso il via la prima prova per quella che sarà l'ultima maturità "lunga". Dal prossimo anno, infatti, entreranno in vigore le nuove norme che accorciano i tempi per gli orali e riducono a due sole prove gli scritti.

Le tracce della Maturità 2018

La prova scritta di italiano è iniziata alle 8.30 e gli studenti avranno a disposizione sei ore per scrivere il tema di italiano, articolato su 4 tipologie: tema storico, tema di attualità, analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale.

L'autore scelto per l'analisi testuale è Giorgio Bassani, con un brano del "Giardino dei Finzi Contini" che parla di persecuzioni razziali durante il fascismo; per quello che riguarda la storia, invece, gli studenti dovranno parlare della distensione post Seconda Guerra Mondiale attraverso le figure di Aldo Moro e Alcide De Gasperi.

Il saggio breve di ambito scientifico tocca invece il tema della clonazione, molto discusso anche nell'ultimo periodo, per quello artistico letterario è stata invece proposta la poesia di Alda Merini "La Solitudine". Tra le altre tracce del Miur anche una sul principio di uguaglianza (sostanziale e formale) nella nostra Costituzione, una sulla creatività (ambito socio-economico) e una su masse e propaganda (ambito storico politico) .

Maturità 2018: la seconda prova

La seconda prova di indirizzo è in programma giovedì 21 giugno con una durata tra le quattro e le otto ore in in base agli indirizzi scolastici.