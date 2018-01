Maturità 2018, ecco le materie della seconda prova

Siamo solo a gennaio, ma la “febbre da maturità” sta già salendo: il Ministero dell’Istruzione non ha fatto in tempo a pubblicare le materie scelte per la seconda prova degli esami 2018, che il sito (così come la pagina Facebook) è andato in crash per i troppo click. Senza però impedire agli studenti di dare un’occhiata a cosa li attende, e di tirare (almeno alcuni) un sospiro di sollievo.

Per quanto riguarda i licei, infatti, allo Scientifico, la seconda prova sarà incentrata su problemi e domande di matematica (anche per l’opzione Scienze applicate), mentre gli studenti del Classico dovranno cimentarsi con la versione di greco. Al Linguistico spazio per lingua e cultura straniera 1, scienze umane per il liceo di Scienze Umane (compresa l’opzione economico-sociale) e ancora discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi per il liceo Artistico.

Selezionate anche le materie della seconda prova per gli istituti professionali: si va da scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione accoglienza turistica a tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali.

Pubblicato sul sito del Miur anche l’elenco delle discipline che verranno affidate ai commissari esterni: «In bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che quest'anno affronteranno la Maturità 2018», è stato l’augurio della ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli. E su Facebook è subito tormentone: #nopanic. Gli esami, lo ricordiamo, inizieranno il 20 giugno con la prova di italiano.

Di seguito, l'elenco delle materie per licei e istituti

Licei

- Greco per il liceo classico;

- Matematica per lo scientifico, anche per l'opzione scienze applicate;

- Lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico;

- Scienze umane per il liceo delle scienze umane, anche per l'opzione economico sociale;

- Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi per il liceo artistico;

- Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al liceo musicale;

- Tecniche della danza al liceo coreutico.

Istituti tecnici

- Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;

- Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo;

- Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

- Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

- Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni;

- Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione;

- Economia, Estimo, Marketinge legislazione per l’indirizzo Agrario.

Istituti professionali

- Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione accoglienza turistica;

- Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo servizi commerciali; tecnica di produzione e di organizzazione nell'indirizzo produzioni industriali e artigianali - articolazione industria;

- Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Le discipline affidate ai commissari esterni

- Classico: lingua e cultura greca, lingua e cultura straniera, scienze naturali

- Scientifico: matematica, lingua e cultura straniera, scienze naturali

- Scienze umane: scienze umane, lingua e cultura straniera, scienze naturali

- Linguistico: lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 3, scienze naturali

- Musicale: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera, storia dell’arte

- Coreutico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera, storia dell’arte

- Artistico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera, matematica