Sabato l'addio al giovane 'fighter' morto in A7

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 10 presso la parrocchia Maria Assunta in via alla Chiesa di Rivarolo si svolgeranno i funerali di Mattia De Lorenzo, il giovane di 19 anni morto domenica scorsa prima dell'alba in un incidente sull'autostrada A7. Venerdì alle 18 il rosario.

Mattia era un atleta, un lottatore di Muay Thai, e nella palestra dove si allenava, la Jai Suu Gym, non si attenua la commozione per la sua scomparsa. Poche ore dopo il tragico incidente sul profilo social della palestra è apparso questo post: «La persona che tutti vogliamo essere, l'amico che tutti vogliamo avere. Il fratello, il figlio che tutti desideriamo, l'atleta che non son mai stato e che tutti vogliono diventare, sei e rimani speciale. Sei l'anima della nostra scuola sei un pezzo della nostra vita. Non ci credo ancora, scrivo queste parole ma non mi sembra vero. Ti amiamo tutti Mattia».