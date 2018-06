Matteo Salvini a Genova, presidio e tensioni in centro città

Matteo Salvini è arrivato all'ospedale San Martino di Genova intorno alle ore 11.15 per far visita al poliziotto ferito, e ancora ricoverato, poi si sposterà in prefettura dove incontrerà il collega dell’uomo, l’agente 25enne che per salvarlo ha fatto fuoco e ucciso il 22enne Jefferson Tomalà in un appartamento di via Borzoli, la scorsa domenica, durante un tentativo di tso finito in tragedia.

Si è sviluppata così la mattinata genovese del neo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che prendendosi “una pausa” dalle questioni internazionali legate ai migranti e alle polemiche legate alla chiusura dei porti e al divieto di attracco in Italia imposto alla nave Aquarius, è arrivato a Genova per una visita lampo: poco più di tre ore in cui ci sarà il tempo di commentare sia i fatti di Genova sia il nuovo assetto del governo.

Alla decisione di Salvini di tornare nel capoluogo ligure ha risposto Rifondazione Comunista, che ha annunciato un presidio di protesta convocato inizialmente in largo Eros Lanfranco, proprio davanti alla Prefettura, e poi spostato in piazza De Ferrari su richiesta della Questura. Massicce le disposizioni di sicurezza, con decine di poliziotti e carabinieri incaricati di presidiare l’area davanti alla prefettura, protetta da transenne. Dopo la visita genovese Salvini partirà alla volta di Torino, dove è atteso alle 15.30 al villaggio Coldiretti.