A Ruta l'ultimo saluto a Matteo Costa

Il Golfo Paradiso si stringe intorno ai familiari di Matteo Costa, il giovane di 27 anni che la notte tra il 21 e il 22 luglio ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’Aurelia, a Sori.

I funerali di “Costino”, volontario della pubblica assistenza di Ruta e rugbista della Pro Recco, verranno celebrati giovedì 26 luglio alle 15.30 nella chiesa di Ruta di Camogli, dove alle 20 di mercoledì si terrà il rosario: tantissimi i messaggi e le manifestazioni di cordoglio e vicinanza arrivate alla mamma, al papà, alla sorella e al fratello di Matteo, diventato da poco ingegnere e legatissimo ai nipotini.

L’incidente era avvenuto intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica: Matteo stava percorrendo l’Aurelia in direzione Recco a bordo della sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta finendo poi sotto il mezzo. Prolungati e disperati i tentativi di salvarlo, ma il suo cuore si è fermato prima ancora di arrivare in ospedale. I familiari hanno chiesto che di non inviare fiori, ma offerte ai Volontari del Soccorso di Ruta.