Morto sul lavoro a Pegli, inchiesta e autopsia

Dolore e sgomento per la morte di Matteo Marrè Brunenghi, l'operaio di 46 anni di Castelletto rimasto vittima ieri di un incidente sul lavoro a Villa Banfi a Pegli, tredicesima vittima dall'inizio dell'anno sui luoghi di lavoro in Liguria.

Venerdì 27 luglio dovrebbe svolgersi l'autopsia così come disposto dal magistrato, titolare dell'inchiesta aperta per omicidio colposo. Solo in seguito i familiari potranno fissare la data dei funerali.

Brunenghi, dipendente della ditta Vivai Carbone, che si occupa della potatura del verde in subappalto per Aster, stava manovrando una cippatrice (macchinario per sminuzzare il legno) da remoto tramite un joystick quando il macchinario si è ribaltato e gli è finito addosso, schiacciandolo. Purtroppo vani i soccorsi. Sul posto anche gli ispettori dell'Asl per le indagini e la Municipale. Sia il mezzo agricolo sia l'area del parco dove è avvenuto l'incidente sono stati sequestrati.