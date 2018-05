Il Presidente Mattarella in visita a Gaslini e Istituto di tecnologia

Quasi tutto pronto per la visita a Genova del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La polizia municipale ha attivato una sede distaccata presso il compartimento polizia stradale di Sampierdarena da cui la situazione verrà gestita in tempo reale. Due le tappe del Capo di Stato: l'ospedale Gaslini e l'Istituto italiano di tecnologia a Morego, entrambe entro le ore 13.30, orario in cui è previsto il decollo dall'aeroporto Colombo.

Nelle vie intorno all'istituo pediatrico è istituito il divieto di sosta veicolare con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti dalle ore 6 alle ore 12.30 di martedì 15 maggio 2018 e comunque fino a cessate esigenze. Il divieto riguarda largo Tolentino, via Redipuglia ambo i lati, tratto compreso tra largo Tolentino e largo Cattanei; via V Maggio ambo i lati, tratto compreso tra il civico 4A nero e l'intersezione con via G. Gaslini e via G. Gaslini tra via A. Carrara e via V Maggio stessa.

Le linee degli autobus di Amt non dovrebbero subire variazioni e le strade verranno chiuse solo per pochi minuti in occasione del passaggio del corteo presidenziale. Ma ulteriori decisioni possono arrivare dal vertice di oggi alle 18 in prefettura. Quello che garantiscono già da ora dalla centrale operativa della polizia municipale è che i disagi per la popolazione saranno assai limitati.