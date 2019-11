Mattarella a Genova: incontro con Toti prima del congresso al Carlo Felice

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà oggi pomeriggio il governatore ligure Giovanni Toti per fare il punto sul maltempo e sulla situazione viabilità in Liguria dopo i recenti sviluppi nell’ambito dell’inchiesta sui viadotti autostradali e le difficoltà incontrare dalla regione, a rischio isolamento.

La visita di Mattarella era pianificata da tempo, alla luce del congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati in programma alle 16 al Carlo Felice. Il presidente incontrerà Toti prima, come confermato dallo stesso governatore: «Spero che il nostro colloquio e il suo intervento possa smuovere la sensibilità del governo non solo sull’oggi - ha detto - ma anche sulla programmazione e sull’attenzione alla costituzione di una Piattaforma Liguria».

Massicce le misure di sicurezza adottate per la visita di Mattarella in città: l’ultima volta era arrivato per la commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Al congresso interverranno, tra gli altri, lo stesso Toti e il sindaco di Genova, Marco Bucci.