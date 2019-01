Mattarella a Genova per il ricordo di Guido Rossa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Genova: il capo dello Stato, nel capoluogo ligure per la commemorazione dei 40 anni dalla morte di Guido Rossa, è atteso poco prima della 11 all'aeroporto Cristoforo Colombo, da dove poi si sposterà verso gli stabilimenti ex Ilva, oggi ArcelorMittal, di Cornigliano.

Il programma della visita prevede la partecipazione di Mattarella alla deposizione di una corona del Quirinale nell’officina centrale dello stabilimento e alla presentazione di una nuova targa commemorativa realizzata dalla Camera del Lavoro di Genova, che a novembre aveva rivolto l’invito al capo dello Stato.

Alla cerimonia partecipano anche una ristretta delegazione di rappresentanti sindacali e Sabina, la figlia dell’operaio Italsider e sindacalista che il 24 gennaio del 1979 venne ucciso dalle Brigate Rosse. Una volta conclusa la commemorazione in forma privata, il presidente della Repubblica si sposterà nel capannone 11 per la commemorazione alla presenza delle autorità cittadine e di tutti i lavoratori dello stabilimento.

Massicce le misure di sicurezza adottate per la visita del capo dello Stato, che nel 2018 era già venuto tre volte a Genova, la prima per una visita al Gaslini, la seconda, più tragica, per i funerali di Stato delle vittime del Morandi, e la terza per partecipare al Salone Nautico e manifestare vicinanza alla città.