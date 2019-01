Il presidente Mattarella in visita a Genova, scattano i sopralluoghi di sicurezza

Mancano pochi giorni alla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Genova, e le istituzioni e le forze dell'ordine cittadine si preparano all'evento pensando innanzitutto a garantire la sicurezza.

Il capo dello Stato è atteso nel capoluogo ligure mercoledì mattina per la cerimonia di commemorazione dei 40 anni dalla morte di Guido Rossa, l'operaio Italsider e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979. Proprio nell'ex stabilimento Ilva, oggi ArcelorMittal dopo la cessione alla cordata di imprenditori esteri, arriverà Mattarella, e in queste ore le autorità stanno preparando i sopralluoghi e mettendo a punto il percorso che seguirà per raggiungere l'azienda.

Mattarella dovrebbe arrivare a Cornigliano intorno alle 11, dopo essere atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Ancora non è chiaro se si limiterà a presenziare alla cerimonia organizzata all'interno dello stabilimento, o se deciderà di ampliare la visita, che avviene un giorno prima rispetto all'anniversario vero e proprio per andare incontro alle esigenze e ai programmi del capo dello Stato. Invitato a novembre, Mattarella aveva confermato la sua presenza la scorsa settimana, proprio nei giorni in cui è stato annunciato l'arresto di Cesare Battisti avvenuto in Bolivia.

Si tratta della quarta visita del presidente a Genova da aprile, quando si era recato all'ospedale Gaslini, a oggi: nel mezzo la tragedia del ponte Morandi e i funerali di Stato e la decisione di presenziare al Salone Nautico per dare un segno di vicinanza alla città martoriata.