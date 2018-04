Sergio Mattarella al Gaslini, confermata la visita del Presidente

Martedì 15 maggio 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Genova per visitare l'ospedale Giannina Gaslini in occasione dell'ottantesimo anniversario della sua inaugurazione. Ancora da definire il programma della giornata, ma è stata confermata ufficialmente la presenza della prima carica dello Stato nella nostra città. Non sono da escludere visite ad altre strutture cittadine, ma eventuali conferme arriveranno nelle prossime settimane.

Il Presidente Mattarella era già stato in Liguria un paio di anni fa in occasione del 120esimo anniversario della nascita di Sandro Pertini e aveva visitato la casa natale di Stella del Presidente più amato dagli italiani. Successivamente aveva visitato anche Savona. L'ultima visita di un Capo dello Stato (Giorgio Napolitano) a Genova risale al 2011.