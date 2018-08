Si masturba in mare accanto ai ragazzini, rischia il linciaggio

Nel tardo pomeriggio di martedì 7 agosto, i carabinieri di Arenzano hanno fermato un uomo che - secondo parecchie testimonianze - si sarebbe masturbato in mare, accanto alla boa su cui giocavano alcuni bambini.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo - dopo la segnalazione del figlio - una madre, che avrebbe gridato all'uomo di allontanarsi.

A quel punto sono intervenuti i bagnini di uno stabilimento balneare che hanno rincorso l'uomo in fuga con la barca, riuscendo poi a bloccarlo fino a quando sono arrivati i carabinieri.

I militari lo hanno portato in caserma per accertamenti e per ascoltare i testimoni ma, prima, l'uomo ha rischiato il linciaggio quando è stato accompagnato sulla spiaggia libera a raccogliere le sue cose.