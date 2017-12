Masterchef al via, due genovesi conquistano il grembiule

Ha preso il via ieri sera, giovedì 21 dicembre 2017, la settima edizione di Masterchef Italia, noto programma televisivo di Sky dove i concorrenti in gara si sfidano ai fornellli giudicati da quattro chef stellati. Quest'anno non c'è più Carlo Cracco, ma con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo troviamo per la prima volta una donna, Antonia Klugmann. Nella prima tornata di provini due genovesi hanno passato la selezione guadagnando l'ambito grembiule della trasmissione. Si tratta di Marta Montaldo e Simonetta Piccardo.

Due concorrenti genovesi

Marta Montaldo, 22enne che si è presentata alle selezioni accompagnata da tutta la famiglia, ha ottenuto quattro "sì" con i suoi ravioli al nero di seppia, poco dopo è toccato a Simonetta Piccardo, volontaria dell'ospedale Gaslini di Genova, che ha provato a convincere i giudici con un piatto molto particolare a base di baccalà chiamato "Passione per le caramelle". Negativo il parere del nuovo giudice Antonia Klugmann, positivi invece quelli di Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo, fondamentali per conquistare il grembiule bianco e passare al turno successivo.