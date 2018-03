Inquinamento e disastri ambientali, un master gratuito per formare specialisti

Sono aperte sino al 9 aprile le iscrizioni al master universitario in Inquinamento, Ambiente e Salute, un corso di secondo livello gratuito promosso dal Dipartimento di Scienze della Salute finalizzato a formare professionisti esperti nella valutazione dell’impatto ambientale e sanitario, in grado di svolgere attività di monitoraggio ambientale ed epidemiologico e di valutare al meglio le problematiche connesse al rapporto ambiente-salute.

Oggetto degli studi saranno le popolazioni residenti in aree limitrofe o esposte agli insediamenti industriali, che nel capoluogo ligure hanno già provocato almeno un disastro: era l’aprile del 2016 quando un tubo dell’oleodotto Iplom di Busalla si rompeva riversando nel Polcevera, e da lì in mare, tonnellate di greggio, con conseguenze che si fanno sentire ancora oggi su ambiente e cittadini.

Il master intende formare esperti di procedure, metodi e strumenti con i quali si possano stimare proprio gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione: la ricerca tossicologica ed epidemiologica verrà tradotta concretamente in pratiche a beneficio delle ‘politiche sanitarie’, al fine di realizzare un’attenta ed efficace tutela preventiva della salute della collettività.

Tra i promotori del corso, oltre al Dipartimento di Scienze della Salute, ci sono partner come Amiu, la stessa Iplom, Rina, l’Istituto Superiore della Sanità, l’Ispra e la Sci, la Società Chimica Italiana. Al master potranno partecipare massimo 20 persone, e tra i destinatari ci sono studenti in possesso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie, Veterinaria. Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.