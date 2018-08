Occupano abusivamente l’ex Massoero, due denunce

Avevano occupato alcune stanze dell’ex asilo notturno Massoero, in via Dino Col, ma sono stati scoperti dalla Municipale e denunciati.

Si tratta di due uomini in di origini tunisine, individuate dagli agenti della Locale mercoledì mattina: a chiedere l’intervento la Direzione Politiche Sociali del Comune, che ha segnalato la presenza di alcune persone sospette nella struttura chiusa dallo scorso maggio.

I due uomini sono stati accompagnati in Questura, identificati e denunciati per occupazione abusiva di edificio. Per uno dei due, già segnalato per irregolarità relative al soggiorno in Italia, è scattato il decreto di espulsione.