Sindaci e abitanti delle valli Stura e Orba, in piazza contro l'isolamento

Un migliaio di persone hanno partecipato questa mattina con striscioni e fischietti al presidio di protesta contro i disagi sulle autostrade presso il casello di Masone in Valle Stura, isolata e preda dei blocchi e del caos alla viabilità di queste settimane.

"La pazienza è finita", si leggeva su uno dei tanti cartelloni appesi dai manifestanti fuori dall'autostrada. Alla manifestazione hanno partecipato sindaci, residenti della zona e automobilisti di passaggio, con striscioni contro Autostrade e Anas.

Lunedì prossimo il casello di Masone, chiuso da circa un mese per una frana, dovrebbe riaprire. Questa mattina sull'A26 si sono registrati sei chilometri di coda per la riapertura posticipata di un'ora del tratto compreso fra l'allacciamento con l'A10 e Ovada in direzione Alessandria.