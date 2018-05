Incidente sul lavoro a Masone, operaio in codice rosso

Un operaio sessantenne è rimasto ferito in modo piuttosto grave in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto in via Romitorio a Masone. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Masone, oltre all'automedica.

L'uomo è caduto a terra, riportando alcuni traumi, ed è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto all'interno di una ditta che si occupa di meccanica e carpenteria.