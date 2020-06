Masone, il sindaco lancia l'allarme "social": «Attenzioni a furti e truffe»

Attenzione ai furti e alle truffe: a mettere in guardia i suoi concittadini via social è il sindaco di Masone, Enrico Piccardo, che ha sfruttato i social network per chiedere ai residenti della vallata di tenere gli occhi aperti.

A far scattare l'allarme un tentato furto immortalato dalle telemere di sorveglianza della stazione di servizio G8 di località Maddalena: intorno alle 2 della notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno un uomo incappucciato si è avvicinato con un piedi di porto al distribuire automatico, e nel tentativo di arrivare all'incasso ha danneggiato l’accettatore di banconote e tagliato alcuni cavi.

Il sindaco Piccardo ha diffuso foto e avvertimento, aggiungendo anche che «è possibile che riceviate telefonate o siate avvicinati da falsi venditori per un sondaggio sugli acquisti, al termine del quale vi verrà proposta una tessera sconti da utilizzare in un non bene precisato centro commerciale. Consigliamo di stare molto attenti e di controllare bene ciò che vi chiederanno di firmare»