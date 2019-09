Masone, ragazzina in ospedale in elicottero per puntura di un insetto

Attimi di paura domenica mattina per una ragazzina che dopo essere stata punta da un insetto ha avuto una reazione allergica.

Le condizioni della piccola sono sembrate inizialmente gravi, e sul posto è stato inviato l’elisoccorso per accelerare il trasporto in ospedale: il timore era che la ragazzina fosse in choc anafilattico per la puntura di un calabrone.

Una volta arrivata in ospedale, però, il quadro si è stabilizzato e i medici hanno costatato che non si trattava di un calabrone ma di un insetto, e che non si è trattato di choc anafilattico.