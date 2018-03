Masone, manutenzione della rete idrica: possibili disagi

Lavori di manutenzione alla rete di distribuzione idrica a Masone tra martedì 20 e mercoledì 21 marzo 2018. Am.Ter ha comunicato che dalle ore 21.30 di martedì alle ore 2 di mercoledì 21 marzo potrebbero verificarsi cali di pressione e sospensioni parziali dell’erogazione

idrica con conseguente aumento della torbidità anche nelle ore successive nelle segueti vie del comune di Masone.

Le vie coinvolte

- Via Roma

- Via Romitorio fino al civ. 258

- Via Cordoba

- Via General Cantore

- Via Vittorio Venet

- Via Pio VII

- Via Libertà

- Passeggiata Lungo Stura

- Via Ortigara

- Via Pastorino

- Via Vallechiara

- Via Tubino

- Via del Turchino e zone limitrofe

In caso di maltempo

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati con le stesse modalità orarie al giorno successivo.