Spaccio di droga nei vicoli, un arresto

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 dicembre 2018 i carabinieri della stazione di Carignano in collaborazione con personale dell'esercito impegnato nell'operazione "strade sicure" ha arrestato uno spacciatore di 21 anni e origini senegalesi in salita Mascherona nel centro storico di Genova.

Il giovane, gravato da precedenti di polizi, è stato sorpreso mentre vendeva alcuni grammi di marijuana in cambio di alcune banconote da dieci euro a un suo coetaneo genovese, che sarà segnalato come assuntore. Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso di 90 euro, provento dell’attività illecita, sequestrati insieme alla droga. Dopo essere stato trattenuto presso le stanze di sicurezza del comando è stato processato per direttissima.