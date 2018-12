Giro di spaccio in piazza Martinez, arresti e denunce

Sono stati premiati premiati gli sforzi delle volanti del commissariato di San Fruttuoso, che nell'ultimo mese, mettendo in atto alcuni servizi mirati, hanno dato un duro colpo al piccolo spaccio tra i giovani nel quartiere di San Fruttuoso.

In quest'ultimo mese i poliziotti guidati dal vicequestore aggiunto Maria Teresa Canessa, durante il servizio di controllo del territorio hanno fatto vari sequestri di sostanza stupefacente, che hanno portato alla denuncia di alcuni giovani, anche minorenni, che nella zona di piazza Martinez, dove erano soliti cedere le loro sostanze a coetanei.

L'articolata e precisa indagine è culminata con l'arresto di due persone decisamente più anziane dei loro acquirenti, trovate in possesso di un ettogrammo di hashish e di 600 grammi di marijuana. Le varie denunce, gli arresti e le numerose segnalazioni alla prefettura di giovanissimi consumatori evidenziano come il fenomeno del consumo di droghe tra i ragazzi sia in forte espansione.