Molesta la ex sul bus e poi la rapina, stalker in manette

Un giovane 24enne di origini dominicane, pregiudicato per rapina e denunciato per atti persecutori e violenza privata, è stato arrestato dalla polizia genovese dopo aver rapinato l'ex fidanzata a bordo di un autobus.

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 luglio, poco prima delle tre e mezza, le volanti della Questura sono state chiamate da una ragazza ecuadoriana appena aggredita dall’ex fidanzato incontrato poco prima sul bus. L’uomo, nonostante fosse già stato arrestato per stalking e colpito da un divieto di avvicinamento alla ex compagna, ha costretto con la forza la giovane a sedersi accanto a lui sul mezzo pubblico, trattenendola contro la sua volontà.

Una volta scesi a Brignole, l’ha presa per un braccio e l’ha obbligata a seguirlo fino a Piazza Martinez. Infastidito dai tentativi della ragazza di divincolarsi, il 24enne con violenza si è impossessato di 50 euro e del suo cellulare, distruggendolo per impedirle di chiamare i soccorsi, poi è fuggito.

I poliziotti l’hanno rintracciato poco dopo in via Bensa col bottino in tasca. L’uomo, che oltre al divieto di avvicinamento alla vittima della rapina ha a suo carico anche la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di giudizio.