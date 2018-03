San Fruttuoso: tenta furto a scuola, arrestato

Ieri notte intorno all'1.15, gli agenti di una volante della auestura, transitando in piazza Martinez a San Fruttuoso in servizio di controllo del territorio, hanno sentito scattare l'allarme sonoro della scuola Marconi e, dopo breve tempo, hanno notato un soggetto, che scavalcava la recinzione dell'istituto per darsi alla fuga.

Inseguito dai poliziotti, il fuggiasco è stato raggiunto in piazza Terralba, dove ha reagito spintonando a terra un agente e provocandogli un trauma al ginocchio, medicato con tre giorni di prognosi. Nonostante la violenza opposta, il giovane è stato bloccato. Gli agenti hanno poi accertato che il 22enne aveva tentato di introdursi nel plesso scolastico, dopo aver sfondato a calci una porta d'emergenza sul retro, danneggiando la serratura e le maniglie antipanico, per poi fuggire all'azionarsi dell'allarme e all'avvicinarsi della pattuglia.

Il 22enne di origini algerine, pregiudicato, è stato arrestato per il reato di tentata rapina e trasferito nel carcere di Marassi.