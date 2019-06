Aggredisce due agenti della polizia locale, arrestato

Si è avvicinato come uno dei tanti curiosi agli agenti che stavano rilevando un incidente stradale, ma poi li ha aggrediti, finendo in manette. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima per un uomo, originario dell'Afghanistan, che la notte scorsa ha ferito due agenti della polizia locale in piazza Martinez a San Fruttuoso.

L'incidente stradale è avvenuto intorno all'1.30 della scorsa notte. L'uomo, poi arrestato, non era fra le persone coinvolte nel sinistro. Senza apparente motivo si è avvicinato agli agenti e li ha aggrediti. Ai primi test sulla presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti sarebbe risultato negativo.