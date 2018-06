Violenta lite fra vicini a Sampierdarena, un arresto

Le volanti della polizia sono intervenute poco dopo le 21 di domenica 24 giugno in corso Martinetti a Sampierdarena in soccorso di un uomo, che, a seguito di un diverbio con un vicino di casa, era stato da quest'ultimo minacciato e costretto a rifugiarsi in casa. Da fuori, l'aggressore ha continuato a minacciare il contendente e ne ha colpito ripetutamente la porta, danneggiandola, per poi allontanarsi prima dell'arrivo delle pattuglie.

In seguito l'uomo si è ripresentato sul posto in evidente stato d'agitazione e, in presenza dei poliziotti, ha ripreso a inveire contro il vicino, tentando di raggiungerne l'abitazione, sempre contenuto dai poliziotti. Al culmine della propria ira, ha cercato di divincolarsi dalla presa degli agenti, nel tentativo di raggiungere un cassetto della cucina dove erano custoditi dei coltelli. Prontamente bloccato, è stato condotto fino all'autovettura di servizio e trasportato in questura.

Il 62enne di origini tunisine, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e sprovvisto di regolare titolo di soggiorno, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per i reati di danneggiamento, minacce gravi e aggravate e per l'inosservanza della normativa sull'immigrazione. Questa mattina la direttissima.